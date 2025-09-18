LPI-GTH: Kollidiert

Spichra (Wartburgkreis) (ots) - Ein 50-Jähriger konnte heute Morgen nicht mehr rechtzeitig bremsen, als vor ihm auf der L1017 zwischen dem Abzweig Spichra und dem Kreisel B7 ein Reh die Straße querte. Es kam zur Kollision mit dem Tier, das mittels Fangschuss durch die Polizei von seinen Leiden erlöst werden musste. Personen wurden nicht verletzt. (ah) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Telefon: 03621-781503 E-Mail: ...

mehr