LPI-GTH: Kollidiert
Gotha (ots)
Heute, gegen 15.50 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall im Bereich Uelleber Straße/Leinastraße. Ein 19-jähriger BMW-Fahrer beabsichtigte an einer dort befindlichen Ampelanlage (grüner Pfeil) nach rechts abzubiegen. Dabei kollidierte er mit einem 4-jährigen Fahrradfahrer, welcher im Beisein einer 29-Jährigen die Fahrbahn der Parkstraße an einer Grün zeigenden Ampel überquerte. Der Junge wurde leicht verletzt. Ein Krankenwagen kam zum Einsatz. (jd)
