LPI-GTH: Radfahrer verletzt

Plaue (Ilm-Kreis) (ots) - Am frühen Abend des gestrigen Tages ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der K17 zwischen Plaue und Rippersroda. Ein 22-jähriger Busfahrer fuhr in Richtung Plaue und passierte dabei im Einmündungsbereich zur Ilmenauer Straße eine Linkskurve. Dabei kam ihm ein 15-jähriger Fahrer einer Simson entgegen. Es kam zur Kollision der beiden Verkehrsteilnehmer. Der 15-Jährige kam infolgedessen zu Fall. Er sowie seine 14-jährige Sozia wurden verletzt ...

