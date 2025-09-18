LPI-GTH: Radfahrer verletzt
Witzleben (Ilm-Kreis) (ots)
Heute Vormittag wurde ein 64-jähriger Radfahrer bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt. Ein 19-Jähriger befuhr mit einem Traktor einen Wirtschaftsweg und übersah offenbar den aus Richtung Achelstädt kommenden Radfahrer. Der 64-Jährige kam zu Fall und musste aufgrund seiner Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. (ah)
