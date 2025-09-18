LPI-GTH: Kollision
Plaue (Ilm-Kreis) (ots)
Am frühen Abend des gestrigen Tages ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der K17 zwischen Plaue und Rippersroda. Ein 22-jähriger Busfahrer fuhr in Richtung Plaue und passierte dabei im Einmündungsbereich zur Ilmenauer Straße eine Linkskurve. Dabei kam ihm ein 15-jähriger Fahrer einer Simson entgegen. Es kam zur Kollision der beiden Verkehrsteilnehmer. Der 15-Jährige kam infolgedessen zu Fall. Er sowie seine 14-jährige Sozia wurden verletzt und kamen in ein Krankenhaus. Die Simson war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. (jd)
