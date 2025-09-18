LPI-GTH: Blutentnahme angeordnet
Waltershausen (Landkreis Gotha) (ots)
Ein 36-Jähriger wurde gestern Abend in der August-Trinius-Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Ein Drogentest reagierte positiv auf Cannabis. Bei dem E-Scooter-Fahrer wurde eine Blutentnahme angeordnet. Gegen ihn wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. (ah)
