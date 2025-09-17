LPI-GTH: Diebstahl von Baustelle

Eisenach (ots) - Ein 38-jähriger Fahrradfahrer befuhr gestern Nachmittag den Kreisverkehr in der Ernst-Thälmann-Straße und beabsichtigte nach rechts in die Amsdorfstraße abzubiegen. Dabei kam der Mann zu Fall und wurde schwer verletzt. Mittels Rettungswagen wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Augenscheinlich stand der Fahrradfahrer während der Fahrt unter Alkoholeinfluss. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Telefon: 03621-781503 ...

