Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Diebstahl von Baustelle

Arnstadt (ots)

In der Zeit zwischen dem 15. September, 16.30 Uhr und gestern, 07.00 Uhr begaben sich ein oder mehrere unbekannte Personen zu einer Baustelle im Bereich Wollmarkt. Der oder die Unbekannten entwendeten anschließen Lkw-Batterien im Gesamtwert von ungefähr 500 Euro. Der dabei entstandene Sachschaden beläuft sich ebenfalls auf circa 500 Euro. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0242208/2025) entgegen. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

