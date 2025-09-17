LPI-GTH: Alkoholisiert

Eisenach (ots) - Die Kolleginnen und Kollegen der Polizeiinspektion Eisenach stehen Ihnen heute zwischen 11.00 und 16.00 Uhr auf dem Eisenacher Markt für einen Plausch zur Verfügung. Gerne beantworten wir Ihnen bei einer Tasse Kaffee oder Trinkschokolade Ihre und Eure Fragen, die Sie bewegen und haben ein offenes Ohr für Anregungen oder Kritik. Roman Kupka von "My ...

mehr