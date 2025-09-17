LPI-GTH: Alkoholisiert
Arnstadt (ots)
Gestern Abend befuhr eine 47-jährige Fahrerin eines Opel die Bahnhofstraße. Dabei wurde die Frau einer Verkehrskontrolle unterzogen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 1,7 Promille. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und die Frau zur Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht. Ein entsprechendes Verfahren gegen die 47-Jährige wurde eingeleitet. (jd)
