Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugen gesucht

Warza (Landkreis Gotha) (ots)

Im Zeitraum vom Gotha Freitag, 12.09.2025, 15.30 Uhr bis Montag, 15.09.2025, 06.30 Uhr verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einem Gebäude eines Firmengeländes in der Straße "Oberer Goldbacher Weg". Der oder die Täter entwendeten mehrere Kanister Pflanzenschutzmittel im Wert von mehreren Tausend Euro. Die Polizei Gotha nimmt Hinweise zu verdächtigen Wahrnehmungen unter der Telefonnummer 03621-781124 und der Bezugsnummer 0240811/2025 entgegen. (ah)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

