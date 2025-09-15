Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Rauchentwicklung - Zeugen gesucht

Eisenach (ots)

Am Samstag wurde gegen 09.00 Uhr bekannt, dass es in einem ehemaligen Billard-Café, in dem es bereits schon einmal gebrannt hatte, zu einer Rauchentwicklung kam. Die Feuerwehr kam zum Einsatz, eine Gefahr für umliegende Gebäude oder für Personen bestand zu keiner Zeit. Die Polizei Eisenach sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Diese werden unter der Telefonnummer 03691-261124 und der Bezugsnummer 0239845/2025 entgegengenommen. (ah)

