Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugen nach Auseinandersetzung gesucht

Gotha (ots)

Am Samstag, den 13.09.2025, kam es gegen 01.30 Uhr in einer Bar in der Hünersdorfstraße zu einer Auseinandersetzung mit mehreren Personen. Nach derzeitigem Erkenntnisstand wurden eine 36-Jährige (deutsch), ein 42-Jähriger (deutsch) und ein 27-Jähriger (ukrainisch) leicht verletzt. An der Auseinandersetzung beteiligte Personen waren weiterhin laut bisherigen Zeugenaussagen vier bis fünf Personen mit südeuropäischen Phänotyp, ca. 170-180 cm groß, etwa 20-30 Jahre alt. Diese verließen die Örtlichkeit in unbekannte Richtung. Die Polizei Gotha hat die Ermittlungen zu den Tatabläufen und Beteiligungen aufgenommen. Es werden Zeugen gesucht, die Hinweise zum Geschehen oder den Unbekannten geben können. Diese werden unter der Telefonnummer 03621-781124 und der Bezugsnummer 0239674/2025 entgegengenommen. (ah)

