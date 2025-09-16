LPI-GTH: Geschwindigkeitskontrollen
Marlishausen (Ilm-Kreis) (ots)
Die Polizei Arnstadt-Ilmenau führte am gestrigen Nachmittag und frühen Abend Geschwindigkeitsmessungen auf der L 1048 zwischen Marlishausen und Arnstadt durch. Die dort zulässige Höchstgeschwindigkeit beträgt 70 km/h für Pkw und 60 km/h für Lkw. Es wurden 213 von knapp 1860 Fahrzeugen mit überhöhter Geschwindigkeit festgestellt. Ein Pkw-Fahrer durchfuhr den Bereich mit 118 km/h, ein Lkw-Fahrer mit 75 km/h. Die Geschwindigkeitsverstöße, darunter ein Fahrverbot, werden gemäß bundeseinheitlichem Tatbestandskatalog geahndet. (ah)
