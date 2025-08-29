PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Köln mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Köln

POL-K: 250829-3-K/BAB Auffahrunfall am Stauende - Audi-Fahrer tödlich verletzt

Köln (ots)

Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt:

Ein Audi-Fahrer (43) ist am Freitagabend (29. August) gegen 17.30 Uhr auf der BAB 1 in Fahrtrichtung Dortmund, zwischen dem Kreuz Köln-Nord und der Ausfahrt Niehl, auf einen im Stau stehenden Sattelzug (Fahrer: 34) aufgefahren. Der 43-Jährige erlag noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen. Die Polizei sperrt aktuell für die Dauer der Arbeit des Verkehrsunfallaufnahmeteams die BAB 1 ab dem Kreuz Köln-Nord in Fahrtrichtung Dortmund. Im Stau stehende Fahrzeuge werden zeitnah zum Kreuz Köln-Nord zurückgeführt. (cw/de)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeipräsidium Köln
Pressestelle
Walter-Pauli-Ring 2-6
51103 Köln

Telefon: 0221/229 5555
e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de

https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Köln mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Köln
Weitere Meldungen: Polizei Köln
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren