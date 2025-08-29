Polizei Köln

POL-K: 250829-3-K/BAB Auffahrunfall am Stauende - Audi-Fahrer tödlich verletzt

Köln (ots)

Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt:

Ein Audi-Fahrer (43) ist am Freitagabend (29. August) gegen 17.30 Uhr auf der BAB 1 in Fahrtrichtung Dortmund, zwischen dem Kreuz Köln-Nord und der Ausfahrt Niehl, auf einen im Stau stehenden Sattelzug (Fahrer: 34) aufgefahren. Der 43-Jährige erlag noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen. Die Polizei sperrt aktuell für die Dauer der Arbeit des Verkehrsunfallaufnahmeteams die BAB 1 ab dem Kreuz Köln-Nord in Fahrtrichtung Dortmund. Im Stau stehende Fahrzeuge werden zeitnah zum Kreuz Köln-Nord zurückgeführt. (cw/de)

