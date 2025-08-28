Polizei Köln

POL-K: 250828-1-K Raubüberfall auf Seniorin in Leverkusen - Polizisten nehmen Tatverdächtigen fest

Köln (ots)

Nach einem Raubüberfall auf eine 76-jährige Seniorin am Mittwochnachmittag (27. August) in Leverkusen - Opladen haben Zivilfahnder einen Tatverdächtigen (24) gestellt und vorläufig festgenommen.

Ersten Erkenntnissen nach wartete die Frau gegen 13.30 Uhr vor ihrer Haustür in der Pommernstraße, als der junge Mann von hinten versuchte, ihre Handtasche zu entreißen. Diese war jedoch am Rollator der Dame befestigt. Beim Gerangel um die Tasche stürzte die Frau und zog sich leichte Handverletzungen zu.

Ein aufmerksamer Nachbar, der den Vorfall beobachtet hatte, eilte zur Hilfe, woraufhin der Angreifer ohne Beute auf einem Mountainbike in Richtung eines nahegelegenen Parks flüchtete.

Dank der präzisen Personenbeschreibung konnten Zivilfahnder den 24-Jährigen wenig später in der Talstraße identifizieren und festhalten.

Das Fahrrad des Tatverdächtigen stellten die Polizisten sicher, da derzeit Hinweise auf einen möglichen Diebstahl vorliegen. Die Ermittlungen zur Herkunft des Mountainbikes dauern an. Dazu fanden die Beamten bei der Durchsuchung des Mannes mehrere verkaufsfertige Tütchen mit Cannabis in seinen Sachen.

Der Festgenommene, der im Bundesgebiet über keinen festen Wohnsitz verfügt, soll noch heute einem Haftrichter vorgeführt werden. (bg/al)

