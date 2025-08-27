Polizei Köln

POL-K: 250827-3-K Polizisten stellen große Menge Bargeld und Auto bei Fahrzeugkontrolle sicher

Köln (ots)

Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle haben Polizisten am späten Dienstagabend (26. August) auf der Straße "Straße des 17. Juni" in Köln-Kalk einen BMW und etwas mehr als 30.000 Euro an Bargeld sichergestellt. Die beiden Fahrzeuginsassen (38, 44) waren mit dem Auto mit polnischen Kennzeichen gegen 21.45 Uhr stadtauswärts unterwegs, als ein Streifenteam die beiden Männer anhielt.

Auf Nachfrage machten sie widersprüchliche Angaben zu dem mutmaßlichen Halter des Fahrzeugs, von dem sie angeblich lediglich den Vornamen kannten, und zur Herkunft des Geldes. Dementsprechend wurden die weiteren Ermittlungen auf der nahegelegenen Polizeiwache Kalk fortgesetzt.

Die Streifenkräfte fertigten eine Anzeige wegen mutmaßlich unbefugter Ingebrauchnahme des BMW und leiteten weitere Ermittlungen ein, um zu klären, ob hier ein Fall von Geldwäsche vorliegt. (cr/al)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell