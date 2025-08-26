Polizei Köln

POL-K: 250826-3-K Aktueller Polizeieinsatz - Kradfahrer bei Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt

Köln (ots)

Am Dienstagnachmittag (26. August) ist ein Motorradfahrer in Köln-Eil von einem VW (Fahrer: 35) erfasst und lebensgefährlich verletzt worden. Rettungskräfte brachten den jungen Mann mit schweren Kopfverletzungen in ein Krankenhaus. Auch der Autofahrer erlitt leichte Verletzungen, die in einem Krankenhaus versorgt wurden. Für die Dauer der Spurensicherung des Verkehrsunfallaufnahmeteams führt die Polizei den Verkehr an der Unfallstelle vorbei.

Nach aktuellen Erkenntnissen bog der 35-Jährige gegen 16.30 Uhr vom Heumarer Mauspfad nach links auf die Bensberger Straße in Richtung Autobahn ab. Dabei erfasst er den Kradfahrer, der auf der Bensberger Straße in Richtung Grengeler Mauspfad unterwegs war. (cw/de)

