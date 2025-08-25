Polizei Köln

POL-K: 250825-3-K Videoleitstelle lotste Einsatzkräfte - mutmaßlicher Taschendieb am Dom festgenommen

Köln (ots)

Einsatzkräfte der Polizei Köln haben in der Nacht zu Sonntag (24. August) am Bahnhofsvorplatz in der Innenstadt einen mutmaßlichen Taschendieb (26) vorläufig festgenommen. Er steht im Verdacht, einem Passanten ein Mobiltelefon aus der Hosentasche gestohlen zu haben.

Beamte der polizeilichen Videobeobachtung hatten den Algerier gegen 0.50 Uhr dabei beobachtet, wie er einem anderen Mann auf der Domtreppe von hinten in die Hosentasche griff und ein Mobiltelefon herauszog. Der Geschädigte bemerkte den Diebstahl jedoch und riss das Telefon wieder an sich. Durch die Videoleitstelle bereits hinzugerufene Einsatzkräfte stellten den Tatverdächtigen noch oberhalb der Domtreppe und nahmen ihn fest.

Der derzeit wohnungslose und wegen ähnlicher Delikte bereits polizeibekannte Mann soll im Laufe des Tages einem Haftrichter vorgeführt werden. (cb/cr)

