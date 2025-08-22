PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Köln

POL-K: 250822-1-K Mutmaßlicher Autoknacker im Bereich Neumarkt auf frischer Tat gestellt - Zeuge reagiert schnell

Köln (ots)

Dank eines aufmerksamen Zeugen (44) haben Polizisten am Donnerstagnachmittag (21. August) einen mutmaßlichen Autoknacker (40) in der Nähe des Neumarkts auf frischer Tat gestellt und vorläufig festgenommen.

Gegen 15 Uhr hatte der Zeuge beobachtet, wie sich der 40-Jährige in der Lungengasse an einem geparkten VW Golf zu schaffen machte. Kurz darauf stieg er auf der Beifahrerseite ein und durchsuchte den Wagen. Einsatzkräfte nahmen den Mann noch im Fahrzeug fest, nachdem Sie durch den Zeugen auf den Tatverdächtigen aufmerksam gemacht worden waren.

Der polizeibekannte Mann, der in Deutschland keinen festen Wohnsitz hat, soll heute einem Haftrichter vorgeführt werden. (sw/cr)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeipräsidium Köln
Pressestelle
Walter-Pauli-Ring 2-6
51103 Köln

Telefon: 0221/229 5555
e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de

https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell

