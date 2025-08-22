Polizei Köln

POL-K: 250822-1-K Mutmaßlicher Autoknacker im Bereich Neumarkt auf frischer Tat gestellt - Zeuge reagiert schnell

Köln (ots)

Dank eines aufmerksamen Zeugen (44) haben Polizisten am Donnerstagnachmittag (21. August) einen mutmaßlichen Autoknacker (40) in der Nähe des Neumarkts auf frischer Tat gestellt und vorläufig festgenommen.

Gegen 15 Uhr hatte der Zeuge beobachtet, wie sich der 40-Jährige in der Lungengasse an einem geparkten VW Golf zu schaffen machte. Kurz darauf stieg er auf der Beifahrerseite ein und durchsuchte den Wagen. Einsatzkräfte nahmen den Mann noch im Fahrzeug fest, nachdem Sie durch den Zeugen auf den Tatverdächtigen aufmerksam gemacht worden waren.

Der polizeibekannte Mann, der in Deutschland keinen festen Wohnsitz hat, soll heute einem Haftrichter vorgeführt werden. (sw/cr)

