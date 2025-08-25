Polizei Köln

POL-K: 250825-1-K Aktueller Einsatz: Zeugensuche nach Verkehrsunfall in Blumenberg - umfangreiche Suchmaßnahmen eingeleitet

Köln (ots)

Nach einem schweren Verkehrsunfall am frühen Montagmorgen (25. August) an der Einmündung Blumenbergsweg Ecke Mercatorstraße in Köln-Blumenberg sucht die Polizei Köln nach dem Fahrer oder der Fahrerin des schwer beschädigten Audis sowie Zeugen die Angaben zum Unfallhergang machen können.

Nach ersten Erkenntnissen hatte ein Busfahrer gegen 4.45 Uhr eine Motorhaube im Einmündungsbereich aufgefunden und eine massiv verbogene Leitplanke festgestellt. Auf dem dahinterliegenden Feld stand ein stark beschädigter und verlassener Audi A3.

Einsatzkräfte leiteten umfangreichen Suchmaßnahmen nach dem mutmaßlich verletzten Fahrer/der Fahrerin ein. Die Beamten forderten für die Suche einen Hubschrauber und einen Hund an. Wer zum Unfallzeitpunkt am Steuer gesessen hat, ist jetzt Gegenstand der Ermittlungen.

Das Verkehrsunfallaufnahmeteam Köln ist im Einsatz und sichert vor Ort die Spuren. Der Blumenbergsweg ist für die Verkehrsunfallaufnahme gesperrt.

Die Ermittlungen dauern an. Zurzeit wird geprüft, ob das Fahrzeug vor dem Unfall im Stadtteil Longerich entwendet worden ist.

Zeugen, die Hinweise zum flüchtigen Fahrer oder Fahrerin und/oder zum Unfallgeschehen geben können, werden gebeten sich bei den Ermittlern des Verkehrskommissariats 2 unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu melden. (sw/cr)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell