Polizei Korbach

POL-KB: Bad Arolsen - Diebstahl mit "Wasserglastrick" an Haustür, Polizei bittet um Hinweise und warnt vor Trickdieben an der Haustür

Korbach (ots)

Zu einem dreisten Trickdiebstahl mit dem sogenannten "Wasserglastrick" kam es am Freitagnachmittag (20.Juni) in Bad Arolsen. Eine Unbekannte entwendete eine Schmuckschatulle einer Seniorin. Die Polizei bittet um Hinweise und warnt vor Trickdieben an der Haustür.

Am Freitag gegen 17.45 Uhr klingelte es an der Wohnungstür einer über 90-jährigen Frau in der Bahnhofstraße in Bad Arolsen. An der Tür stand eine Frau, die zunächst um eine Spende für einen Blindenverein bat. Die freundliche Seniorin ließ die Frau in ihre Wohnung. Dort schilderte sie nun, dass sie durstig sein und bat um ein Glas Wasser. Während die hilfsbereite Seniorin dem Wunsch nachkam und ein Glas Wasser holte, nutzte die unbekannte Täterin den nur sehr kurzen Moment der Abwesenheit aus und entwendete eine Schatulle mit Schmuck im Wert von mehreren hundert Euro aus dem Schlafzimmer. Danach flüchtete sie sofort aus der Wohnung.

Die Seniorin verständigte die Polizei Bad Arolsen, die die Täterin im Rahmen der sofortigen Fahndung nicht mehr antreffen konnte. Von ihr liegt folgende Beschreibung vor:

Etwa 30 Jahre alt,

etwa 155 cm groß, sprach mit osteuropäischem Akzent, bekleidet mit langem, beige/braunen Rock, trug weiße Strickmütze, führte ein dunkles Klemmbrett mit.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Arolsen, Tel. 05691-97990.

Trickdiebe sind erfindungsreich

Die Täter täuschen ihre Opfer, um sich Zutritt zur Wohnung zu verschaffen und zu stehlen. Überwiegend werden ältere, teils hochbetagte Menschen von oft überörtlich agierenden Täterinnen und Tätern kontaktiert.

Bei dem sogenannten "Wasserglastrick" täuschen die Täter ein Begehren oder manchmal auch eine Notlage vor, die scheinbar eine Hilfeleistung oder Unterstützung durch das Opfer in der Wohnung erfordert.

Es gibt zahlreiche Varianten dieses Tricks, es wird eine Schwangerschaft, eine Übelkeit oder die Notwendigkeit, eine Arznei einnehmen zu müssen, vorgetäuscht und um ein Glas Wasser gebeten.

Für Trickdiebinnen und Trickdiebe, die in Wohnungen aktiv werden, gibt es nur ein einziges ernsthaftes Hindernis, das sie überwinden müssen, um zum Erfolg zu kommen: die gesperrte oder geschlossene Wohnungstür.

Deswegen sehr wichtig: Lassen Sie keine Fremden in die Wohnung!

Schauen Sie sich Besucher vor dem Öffnen der Tür durch den Türspion oder durch das Fenster genau an und machen Sie von Ihrer Türsprechanlage Gebrauch.

Öffnen Sie die Wohnungstür niemals sofort - nutzen Sie immer Sperrbügel oder Sicherheitskette.

Ziehen Sie telefonisch eine Nachbarin oder einen Nachbarn hinzu, wenn unbekannte Besucher vor der Tür stehen, oder bestellen Sie die Besucher zu einem späteren Termin, wenn eine Vertrauensperson anwesend ist.

Machen Sie bei hilfebedürftiger Lage von Fremden an der Tür das Angebot, das Gewünschte, wie in dem Fall das Glas Wasser, hinauszureichen, und halten Sie dabei die Tür gesperrt.

Lassen Sie nur Handwerker in Ihre Wohnung, die Sie selbst bestellt haben oder die von der Hausverwaltung angekündigt worden sind. Das gleiche gilt für vermeintliche Vertreter der Stadtwerke.

Verlangen Sie von Amtspersonen grundsätzlich den Dienstausweis und prüfen Sie ihn sorgfältig auf Druck, Foto und Stempel. Rufen Sie im Zweifel vor dem Einlass die entsprechende Behörde an. Suchen Sie deren Telefonnummer selbst heraus.

Rufen Sie beim geringsten Zweifel den Notruf der Polizei 110 an!

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell