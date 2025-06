POL-KB: Diemelsee-Heringhausen - Brand in Wohnhaus

Korbach (ots) - Am späten Mittwochabend (18. Juni) scheiterte ein Einbruchsversuch in einen Supermarkt in der Straße Am Kornhaus in Edertal-Giflitz. Die Polizei sucht Zeugen. Die Täter hatten gegen 23.45 Uhr versucht, eine Tür zu dem Supermarkt gewaltsam zu öffnen. Da sie einen optischen und akustische Alarm auslösten, flüchteten sie und blieben ohne Beute. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro. Die ...

mehr