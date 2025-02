Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Einbruch in Restaurant

Weimar (ots)

In jüngster Vergangenheit gab es bereits mehrere Einbrüche in der Weimarer Innenstadt. So auch in der Nacht von Donnerstag auf Freitag. Bislang unbekannte Täter hatten sich zur Nachtzeit Zugang zu einem Restaurant in der Erfurter Straße verschafft. Neben dem Sachschaden, welchen sie an der Eingangstür verursachten, hatten sie es vor allem auf Bargeld abgesehen - gezielt wurde eine Geldkassette samt Inhalt entwendet. Die unbekannten Täter konnten in der Folge unerkannt vom Tatort flüchten. Mögliche Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Weimar zu wenden. (E-Mail: pi.weimar@polizei.thueringen.de oder telefonisch unter 03643 882 0)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell