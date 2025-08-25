Polizei Köln

POL-K: 250825-2-K Drogenfund bei Verkehrskontrolle - mutmaßlicher Dealer in Untersuchungshaft

Köln (ots)

Polizisten haben in der Nacht zu Sonntag (24. August) bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle in Köln-Holweide größere Mengen verschiedener Betäubungsmittel sichergestellt und den mutmaßlichen Drogenhändler (24) vorläufig festgenommen.

Gegen 3.30 Uhr geriet ein Ford Fiesta auf der Neufelder Straße ins Visier der Beamten, da der Fahrer hektisch Gegenstände im Fußraum verstaute, als er den Streifenwagen bemerkte. Bereits zu Kontrollbeginn fanden die Einsatzkräfte zwei verkaufsfertige Packungen Cannabis in einem Fach im Armaturenbrett. Bei der anschließenden Durchsuchung des Wagens stellten sie unter anderem mehrere Verkaufseinheiten Cannabis, Amphetamin sowie verschreibungspflichtige Medikamente sicher. Zudem stellten sie eine Feinwaage sowie diverses Verpackungsmaterial sicher.

Bei der Durchsuchung des Mannes kamen in dessen Unterwäsche rund 20 weitere Päckchen mit Kokain und mehrere Beutel Amphetamin zum Vorschein. Ein Drogentest bei dem Fahrer reagierte positiv auf mehrere Substanzen. Eine gültige Fahrerlaubnis besitzt der 24-Jährige nach derzeitigen Erkenntnissen nicht. Die Beamten brachten den Mann zur Wache, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Ein Haftrichter ordnete Untersuchungshaft gegen den 24-Jährigen, derzeit wohnungslosen Mann an. (cb/cr)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell