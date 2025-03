Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Europaweite Kontrollaktion

Weimar (ots)

Die PI Weimar hat sich auch in diesem Jahr an der europaweiten Kontrollaktion unter dem Motto "Seatbelt - Sicherheitsgurt" zur Erhöhung der Verkehrssicherheit auf den Straßen beteiligt. So wurden am gestrigen Tag sowohl in der Weimarer Innenstadt als auch in Blankenhain und Buttelstedt Verkehrskontrollen durchgeführt. Neben fünf Verwarnungen wegen des fehlenden Sicherheitsgurtes gab es in Buttelstedt in einer kombinierten Kontrollstelle auch sieben Temposünder. Bei erlaubten 30km/h brachte es ein 82-jähriger Audi-Fahrer als Spitzenreiter auf 69km/h. Ihn erwartet neben einem Bußgeld und Punkte in Flensburg auch ein vierwöchiges Fahrverbot.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell