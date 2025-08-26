Polizei Köln

POL-K: 250826-1-K/BAB/BN Falschfahrer verursacht Verkehrsunfall auf der A59 - Polizei stellt Führerschein sicher

Köln (ots)

In der Nacht zu Dienstag (26. August) hat ein mutmaßlich unter Alkohol- und Drogeneinfluss stehender Falschfahrer (37) auf der Bundesautobahn 59 einen Verkehrsunfall verursacht. Gegen 2.30 Uhr meldeten mehrere Zeugen einen entgegen der Fahrtrichtung fahrenden Seat zwischen den Autobahndreiecken Bonn-Nordost und Sankt Augustin. Kurz darauf kam es zu einem Frontalzusammenstoß mit einem Kleintransporter. Dessen Fahrer (35) erlitt dabei leichte Verletzungen.

Polizisten, die zu diesem Zeitpunkt bereits auf dem Weg zum Einsatzort waren, trafen wenige Minuten später ein. Der Seat stand auf dem linken Fahrstreifen entgegen der Fahrtrichtung, etwa 100 Meter weiter befand sich der beschädigte Mercedes Sprinter. Laut einem Atemalkoholvortest war der 37-jährige Kölner mit über 1,5 Promille unterwegs. Der Mann räumte zudem ein, am Vortag Cannabis konsumiert zu haben. Ein Arzt entnahm ihm mehrere Blutproben. Der 35 Jahre alte Fahrer des Kleintransporters erlitt einen Schock und wurde vorsorglich mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme sperrten Polizisten die Richtungsfahrbahn Königswinter und stellten den Führerschein des 37-Jährigen sicher. Ihn erwarten nun Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs sowie Fahrens unter Alkohol- und Drogeneinfluss. (cb/cr)

