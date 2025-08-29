POL-K: 250829-1-BAB/EU/K Unbekannte Toter in brennendem Alfa Romeo auf der BAB 1 bei Blankenheim - Zeugensuche

Polizei Köln

Köln (ots)

Staatsanwaltschaft Aachen und Polizei Köln geben bekannt:

In der Nacht zu Freitag (29. August) hat die Feuerwehr in einer Böschung der Bundesautobahn 1 bei Blankenheim eine bislang noch nicht identifizierte Person auf dem Fahrersitz eines brennenden Alfa Romeo entdeckt und die Polizei alarmiert. Ein Autofahrer (49) hatte gegen 0.15 Uhr das Feuer gesehen und die Feuerwehr angerufen.

Für die Suche nach möglicherweise aus dem Auto entkommenen Fahrzeuginsassen setzte die Polizei einen mit Wärmebildkamera ausgestatteten Hubschrauber ein. Für die Dauer der Arbeit des Unfallaufnahmeteams sperrte die Polizei die Autobahn 1 in Richtung Saarbrücken und Dortmund komplett.

Die Polizei Köln geht derzeit von einem Verkehrsunfall ohne Fremdbeteiligung aus und sucht dringend Zeugen, die Angaben zu dem Alfa Romeo mit dänischen Kennzeichen, eine möglicherweise auffällige Fahrweise des Verunglückten oder zu dem Unfall selbst machen können. Hinweise nehmen die Ermittler des Verkehrskommissariats 2 unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (bg/de)

