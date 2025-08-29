Polizei Köln

POL-K: 250828-2-BAB/K Falsche Polizisten bestehlen 37-Jährigen auf Autobahn 4 - Zeugensuche

Köln (ots)

Die Polizei Köln sucht nach zwei falschen Polizisten, die am Donnerstagabend (28. August) auf der Bundesautobahn 4 bei Klettenberg bei der fingierten Drogenkontrolle eines in Großbritannien zugelassenen Wohnmobils eine Uhr der Marke Rolex sowie Bargeld erbeutet haben.

Ersten Erkenntnissen zufolge war der 37 Jahre alte Fahrer des Wohnmobils gegen 21 Uhr mit seiner Familie in Richtung Heerlen unterwegs, als er durch Anhaltezeichen des Beifahrers eines parallel fahrenden schwarzen Autos auf den Standstreifen gelotst wurde. Nach Schilderung des Briten sei ein etwa 40 Jahre alter, etwa 1,75 Meter großer, schlanker Schwarzer, der eine dunkle Kappe und eine Weste mit "Polizei"-Aufschrift getragen haben soll, aus dem Auto gestiegen und habe einen "Polizeiausweis" vorgezeigt. Während der "Kontrolle" soll dieser Mann eine Tasche aus dem Wohnmobil genommen und bei der Durchsuchung zunächst unbemerkt die Uhr und das Bargeld entwendet haben.

Beim Versuch des Familienvaters, nach Tatentdeckung die Abfahrt der falschen Polizisten zu verhindern, touchierte er das Täterfahrzeug, an dem blaue LEDs angebracht waren. Die Täter flüchteten in Richtung Autobahnkreuz Köln-West. Vom Fahrer des Tatfahrzeugs existiert keine Personenbeschreibung, da er während der fingierten Kontrolle im Fahrzeug geblieben war.

Zeugen, die Hinweise zu den Tätern oder dem beschädigten schwarzen Pkw geben können, werden gebeten, sich bei den Ermittlern des Kriminalkommissariats 74 unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu melden. (bg/de)

