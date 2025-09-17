PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: HEUTE "Coffee with a Cop" - Auf einen Kaffee mit Ihrer Polizei Eisenach

Eisenach (ots)

Die Kolleginnen und Kollegen der Polizeiinspektion Eisenach stehen Ihnen heute zwischen 11.00 und 16.00 Uhr auf dem Eisenacher Markt für einen Plausch zur Verfügung. Gerne beantworten wir Ihnen bei einer Tasse Kaffee oder Trinkschokolade Ihre und Eure Fragen, die Sie bewegen und haben ein offenes Ohr für Anregungen oder Kritik. Roman Kupka von "My Coffee Bar" wird für Sie seinen "Next-Level-Coffee" und andere Spezialitäten in gewohnt bester Qualität zubereiten. Außerdem wird insbesondere eine Beratung zum Kriminalitätsphänomen "Trickbetrug/Schockanrufe" sowie "Sicherheit und Prävention von Diebstahlsdelikten im Zusammenhang mit nicht verschlossenen Pkw" angeboten. Neben unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erwartet Sie noch unter anderem der Oberbürgermeister der Stadt Eisenach, mit dem sie ebenso ins Gespräch kommen können. Wir freuen uns auf Sie und viele interessante Gespräche mit Ihnen.

P.S.: Der Kaffee geht natürlich auf uns! (ah)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

