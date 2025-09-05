PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Hilfsbereitschaft ausgenutzt
Frau bestiehlt Senior in seiner Wohnung

Heinsberg (ots)

Am 29. August (Freitag), gegen 11.30 Uhr, schellte eine Frau in der Rheinertstraße an der Wohnungstür eines älteren Mannes. Sie bat ihn nach einem Stift und Papier. Der hilfsbereite Senior ging mit der Unbekannten in sein Wohnzimmer. Kurze Zeit später verließ die Frau die Wohnung wieder. Kurz darauf bemerkte er, dass sie eine Geldkassette entwendet hatte, in der unter anderem Bargeld deponiert war. Die Unbekannte war etwa 35 bis 40 Jahre alt und von kräftiger Statur. Sie hatte dunkle Haare und ein europäisches Erscheinungsbild. Personen die Angaben zur Identität der Frau machen können sowie weitere Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat der Polizei Geilenkirchen zu melden unter der Telefonnummer 02452 920 0. Es gibt auch die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

In diesem Zusammenhang möchten wir Ihnen nochmal Hinweise gegen Trickdiebstahl geben:

   - Öffnen Sie die Haus- oder Wohnungstür nicht, wenn Unbekannte 
     davorstehen
   - Bieten Sie bei einer angeblichen Notlage an, selbst Hilfe 
     anzufordern oder das Gewünschte (Schreibzeug, Wasser) holen zu 
     gehen. Lassen Sie dabei die Haus- /Wohnungstür geschlossen.
   - Ziehen Sie bei unbekannten Besuchern Angehörige oder Nachbarn 
     hinzu oder bestellen Sie sie zu einem späteren Termin, wenn eine
     Vertrauensperson anwesend ist.
   - Wehren Sie sich gegen zudringliche Personen energisch (machen 
     Sie laut auf sich aufmerksam, um Hilfe zu erhalten, zeigen Sie 
     abweisende Gestik und Mimik).
   - Wenn Sie trotz aller Vorsichtsmaßnahmen Opfer eines 
     Trickdiebstahls geworden sind, erstatten Sie in jedem Fall 
     Anzeige bei der nächstgelegenen Polizeidienststelle.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

