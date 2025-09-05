Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Hilfsbereitschaft ausgenutzt

Frau bestiehlt Senior in seiner Wohnung

Heinsberg (ots)

Am 29. August (Freitag), gegen 11.30 Uhr, schellte eine Frau in der Rheinertstraße an der Wohnungstür eines älteren Mannes. Sie bat ihn nach einem Stift und Papier. Der hilfsbereite Senior ging mit der Unbekannten in sein Wohnzimmer. Kurze Zeit später verließ die Frau die Wohnung wieder. Kurz darauf bemerkte er, dass sie eine Geldkassette entwendet hatte, in der unter anderem Bargeld deponiert war. Die Unbekannte war etwa 35 bis 40 Jahre alt und von kräftiger Statur. Sie hatte dunkle Haare und ein europäisches Erscheinungsbild. Personen die Angaben zur Identität der Frau machen können sowie weitere Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat der Polizei Geilenkirchen zu melden unter der Telefonnummer 02452 920 0. Es gibt auch die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

In diesem Zusammenhang möchten wir Ihnen nochmal Hinweise gegen Trickdiebstahl geben:

- Öffnen Sie die Haus- oder Wohnungstür nicht, wenn Unbekannte davorstehen - Bieten Sie bei einer angeblichen Notlage an, selbst Hilfe anzufordern oder das Gewünschte (Schreibzeug, Wasser) holen zu gehen. Lassen Sie dabei die Haus- /Wohnungstür geschlossen. - Ziehen Sie bei unbekannten Besuchern Angehörige oder Nachbarn hinzu oder bestellen Sie sie zu einem späteren Termin, wenn eine Vertrauensperson anwesend ist. - Wehren Sie sich gegen zudringliche Personen energisch (machen Sie laut auf sich aufmerksam, um Hilfe zu erhalten, zeigen Sie abweisende Gestik und Mimik). - Wenn Sie trotz aller Vorsichtsmaßnahmen Opfer eines Trickdiebstahls geworden sind, erstatten Sie in jedem Fall Anzeige bei der nächstgelegenen Polizeidienststelle.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell