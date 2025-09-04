PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Brand am Skaterplatz

Hückelhoven (ots)

Polizei und Feuerwehr mussten am 4. September (Donnerstag) gegen 01.30 Uhr zum Skaterplatz in der Straße Am Landabsatz ausrücken. Nach ersten Erkenntnissen hatten fünf unbekannte Personen, die sich zuvor auf dem Platz aufhielten, einen Baum in Brand gesetzt. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandstiftung aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

