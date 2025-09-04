PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Fahrzeug fährt an Ampel auf einen stehenden Pkw auf und flüchtet
Zeugensuche

Erkelenz (ots)

Bei einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Aachener Straße / B 57 wurde am Abend des 3. September (Mittwoch) eine junge Hückelhovenerin verletzt. Der andere Unfallbeteiligte flüchtete von der Unfallstelle. Die 18-Jährige war mit ihrem Wagen gegen 18.45 Uhr auf der Aachener Straße in Richtung Autobahn unterwegs. Im Kreuzungsbereich der Aachener Straße / B 57 ordnete sie sich auf einen der beiden Linksabbiegestreifen ein, da sie ihre Fahrt in Richtung Baal fortsetzen wollte und wartete darauf, dass die Ampel auf Grün umsprang. Als sie bei Grünlicht anfahren wollte, würgte sie nach eigenen Angaben den Motor ab. In dem Moment fuhr ein weiteres Fahrzeug auf ihren Wagen auf und flüchtete danach in unbekannte Richtung. Der Wagen soll relativ groß gewesen sein und hatte eine seitlich angebrachte Firmenaufschrift mit grüner und orangefarbener Schrift. Personen, die sachdienliche Angaben zum flüchtigen Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat der Polizei Heinsberg zu melden unter der Telefonnummer 02452 920 0. Es gibt auch die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

