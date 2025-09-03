POL-HS: Einbruch in Bäckerei

Kreis Heinsberg (ots) - Im Rahmen ihrer Verkehrssicherheitswoche nimmt die Polizei Heinsberg am Sonntag, 7. September, von 13 Uhr bis 17 Uhr, am CityFest in Hückelhoven teil. Im Pedelec-Simulator können Besucher ihre Reaktionsgeschwindigkeit bei gefährlichen Situationen im Straßenverkehr testen. Ausprobiert werden kann auch der Helmtest-Simulator. Dieses Gerät ...

