POL-HS: Einbruch in Bäckerei
Wegberg-Rath-Anhoven (ots)
In der Nacht von Dienstag (2. September), 22 Uhr, auf Mittwoch (3. September), 03.55 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt in die Räumlichkeiten einer an der Gladbacher Straße gelegenen Bäckerei. Nach ersten Erkenntnissen machten sie jedoch keine Beute.
