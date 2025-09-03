PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbruch in Bäckerei

Wegberg-Rath-Anhoven (ots)

In der Nacht von Dienstag (2. September), 22 Uhr, auf Mittwoch (3. September), 03.55 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt in die Räumlichkeiten einer an der Gladbacher Straße gelegenen Bäckerei. Nach ersten Erkenntnissen machten sie jedoch keine Beute.

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

  • 03.09.2025 – 13:00

    POL-HS: Tageswohnungseinbruch

    Erkelenz (ots) - Einbrecher drangen am Oidtmannhof gewaltsam in eine Wohnung ein und entwendeten nach ersten Erkenntnissen unter anderem eine Spielekonsole. Die Tat ereignete sich am 2. September (Dienstag), zwischen 8 Uhr und 16.30 Uhr. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

    mehr
  • 03.09.2025 – 13:00

    POL-HS: Diebstahl eines E-Scooters

    Erkelenz (ots) - Am Dienstag (2. September) stahlen Unbekannte zwischen 9 Uhr und 14.25 Uhr einen auf der Aachener Straße abgestellten E-Scooter. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

    mehr
  • 02.09.2025 – 13:00

    POL-HS: Abschluss der Verkehrssicherheitswoche auf dem CityFest in Hückelhoven

    Kreis Heinsberg (ots) - Im Rahmen ihrer Verkehrssicherheitswoche nimmt die Polizei Heinsberg am Sonntag, 7. September, von 13 Uhr bis 17 Uhr, am CityFest in Hückelhoven teil. Im Pedelec-Simulator können Besucher ihre Reaktionsgeschwindigkeit bei gefährlichen Situationen im Straßenverkehr testen. Ausprobiert werden kann auch der Helmtest-Simulator. Dieses Gerät ...

    mehr
