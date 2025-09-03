PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Heinsberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Tageswohnungseinbruch

Erkelenz (ots)

Einbrecher drangen am Oidtmannhof gewaltsam in eine Wohnung ein und entwendeten nach ersten Erkenntnissen unter anderem eine Spielekonsole. Die Tat ereignete sich am 2. September (Dienstag), zwischen 8 Uhr und 16.30 Uhr.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Heinsberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Heinsberg
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Heinsberg
Alle Meldungen Alle
  • 03.09.2025 – 13:00

    POL-HS: Diebstahl eines E-Scooters

    Erkelenz (ots) - Am Dienstag (2. September) stahlen Unbekannte zwischen 9 Uhr und 14.25 Uhr einen auf der Aachener Straße abgestellten E-Scooter. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

    mehr
  • 02.09.2025 – 13:00

    POL-HS: Abschluss der Verkehrssicherheitswoche auf dem CityFest in Hückelhoven

    Kreis Heinsberg (ots) - Im Rahmen ihrer Verkehrssicherheitswoche nimmt die Polizei Heinsberg am Sonntag, 7. September, von 13 Uhr bis 17 Uhr, am CityFest in Hückelhoven teil. Im Pedelec-Simulator können Besucher ihre Reaktionsgeschwindigkeit bei gefährlichen Situationen im Straßenverkehr testen. Ausprobiert werden kann auch der Helmtest-Simulator. Dieses Gerät ...

    mehr
  • 02.09.2025 – 13:00

    POL-HS: Baucontainer aufgebrochen

    Erkelenz-Holzweiler (ots) - Unbekannte brachen zwischen dem 15. Juli und dem 1. September an einem an der K 7 gelegenen Windpark einen Container auf und erbeuteten nach ersten Erkenntnissen zwei Monitore und einen Drucker. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren