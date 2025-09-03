POL-HS: Tageswohnungseinbruch
Erkelenz (ots)
Einbrecher drangen am Oidtmannhof gewaltsam in eine Wohnung ein und entwendeten nach ersten Erkenntnissen unter anderem eine Spielekonsole. Die Tat ereignete sich am 2. September (Dienstag), zwischen 8 Uhr und 16.30 Uhr.
Rückfragen bitte an:
Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell