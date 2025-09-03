Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Polizei ermittelt Tatverdächtigen nach Scheunenbrand

Erkelenz-Bellinghoven (ots)

-Gemeinsame Presserklärung der Polizei Heinsberg und der Staatsanwaltschaft Mönchengladbach-

Seit Anfang August kam es im Bereich rund um die Erkelenzer Ortsteile Lövenich, Katzem, Kückhoven, Bellinghoven und Holzweiler zu zahlreichen Feuern, bei denen Strohlager in Brand gesetzt wurden. Nach umfangreicher Arbeit der Kriminalpolizei ist es nun gelungen, einen 20 Jahre alten Erkelenzer zu ermitteln, der verdächtigt wird, am 23. August in Bellinghoven für den Brand einer Scheune verantwortlich zu sein. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei, auch in Bezug auf die anderen Brandorte, dauern hierzu weiter an.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell