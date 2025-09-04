PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Zeugen nach Streitigkeiten auf Discounterparkplatz gesucht

Übach-Palenberg-Übach (ots)

Am Montagabend (1. September) kam es in der Straße Am Wasserturm auf dem Parkplatz des Lebensmitteldiscounters Aldi gegen 18.30 Uhr zu einem Streit zwischen einer 51 Jahre alten Frau und einem 57-jährigen Mann. Beide befuhren zu diesem Zeitpunkt den Parkplatz mit ihren Pkw. Die zunächst verbal geführten Streitigkeiten sollen darin gegipfelt sein, dass die Frau mit ihrem Wagen, einem Fiat 500, gezielt auf den Übach-Palenberger zufuhr, der zwischenzeitlich aus seinem Pkw gestiegen war und ihn dabei verletzte. Zur Klärung des Geschehens werden Personen, die Zeugen der Auseinandersetzung geworden sind und sachdienliche Angaben machen können gebeten, sich beim Verkehrskommissariat der Polizei Heinsberg zu melden, Telefon 02452 920 0. Es gibt auch die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

