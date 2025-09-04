PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Jetzt für ein Pedelec-Training anmelden

Gangelt (ots)

Die Verkehrssicherheitsberater der Polizei Heinsberg bieten ein Pedelec bzw. E-Bike-Training an. Hierbei handelt es sich um ein mehrtägiges Seminar rund um die sichere Nutzung von Pedelecs, das sich an Personen ab 60 Jahren richtet.

Das nächste Seminar findet in Gangelt statt:

   - Tag 1: Montag, 22. September 2025
   - Tag 2: Mittwoch, 24. September 2025
   - Tag 3: Montag, 29. September 2025

Das Seminar beginnt jeweils um 14 Uhr und dauert zwischen 60 und 90 Minuten. Treffpunkt am ersten Tag ist vor dem Rathaus in Gangelt.

Weitere Informationen zu den Anmeldemöglichkeiten sowie den Inhalten des Seminars finden Sie auf unserer Website: https://heinsberg.polizei.nrw/artikel/sicher-unterwegs-mit-dem-pedelec-1

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

