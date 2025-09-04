POL-HS: Tageswohnungseinbruch in Einfamilienhaus
Hückelhoven-Baal (ots)
Zwischen 9 Uhr und 10.20 Uhr verschafften sich Einbrecher am Mittwochmorgen (3. September) gewaltsam Zutritt in ein an der Straße Am Hackeberg gelegenes Einfamilienhaus und durchsuchten anschließend die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Nach ersten Erkenntnissen flüchteten sie unerkannt mit Bargeld, Schmuck, Uhren, Kameras und Laptops.
Rückfragen bitte an:
Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell