POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht durch Paketzusteller

Niederbreitbach (ots)

Am 22.08.2025 gegen 15:08 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall, bei welchem ein Paketzustellfahrzeug mit der Mauer eines Grundstücks in Niederbreitbach, Ortsteil Kurtenacker, kollidiert ist. Das Fahrzeug entfernte sich daraufhin in unbekannte Richtung.

Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise, insbesondere zum unfallverursachenden Fahrzeug, der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden.

Polizeiinspektion Straßenhaus

Telefon: 02634/952-0
www.polizei.rlp.de/pd.neuwied

