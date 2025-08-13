PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt am Main

BPOLD FRA: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main sowie der Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt am Main

Frankfurt/Main (ots)

Tatverdacht der gewerbs- und bandenmäßigen Schleusung - Bundespolizei durchsucht Wohnung einer ghanaischen Tatverdächtigen in Frankfurt am Main

Im Auftrag der Staatsanwaltschaft haben Bundespolizisten vom Flughafen Frankfurt am heutigen Tag die Wohnung einer mutmaßlichen Schleuserin in Frankfurt am Main durchsucht. Die Frau steht im Verdacht, zusammen mit weiteren Mittätern, ghanaische Staatsangehörige gegen Bezahlung in die Bundesrepublik Deutschland eingeschleust zu haben. Dies soll mittels erschlichener Visa für einen Kurzaufenthalt im Schengenraum erfolgt sein. Ermittlungen zufolge war die tatsächliche Absicht der geschleusten Personen jedoch ein dauerhafter Aufenthalt im Bundesgebiet bzw. in anderen Schengen-Staaten. Die Beschuldigte soll bei der Beantragung der erschlichenen Visa in mehreren Fällen Beihilfe geleistet und dafür Geld erhalten haben.

Ziel der Durchsuchungsmaßnahmen war das Auffinden und Sicherstellen weiterer Beweismittel. In diesem Zusammenhang konnten mehrere Laptops, Mobiltelefone, SIM-Karten sowie Datenträger aufgefunden und sichergestellt werden.

Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt am Main
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

E-Mail: presse.flughafen.fra@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

