Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Motorradfahrer verunfallt aufgrund einer Ölspur

Isenburg (ots)

Am 22.08.2025 gegen 14:10 Uhr kam es auf der Hauptstraße in Isenburg (B413) zu einem Verkehrsunfall mit einem Motorradfahrer. Der Fahrzeugführer stürzte aufgrund der Verschmutzung der Fahrbahn durch Öl. Das Motorrad wurde beschädigt, der Fahrzeugführer blieb unverletzt. Hinweise auf den Verursacher der Ölspur gibt es momentan nicht.

Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise, insbesondere zum Verursacher der Ölspur, der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell