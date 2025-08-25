Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Fahrradfahrer unter Alkoholeinfluss in Nordenham unterwegs

Delmenhorst (ots)

Am Sonntagabend, 24. August 2025, gegen 19 Uhr, kontrollierten Beamte der Polizei Nordenham einen 57-jährigen Mann, der mit seinem Fahrrad auf der Seefelder Straße in Fahrtrichtung Seefeld unterwegs war.

Eine Zeugin meldete einen auffallend unsicheren Radfahrer, der aufgrund seiner Fahrweise drohte auf die Fahrbahn zu stürzen.

Im Rahmen der Verkehrskontrolle wurde bei dem 57-Jährigen eine deutliche Alkoholisierung festgestellt. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,91 Promille.

In der Folge entnahm ein Arzt bei dem Fahrradfahrer eine Blutprobe. Die Beamten untersagten die Weiterfahrt und leiteten gegen den 57-Jährigen ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr ein.

