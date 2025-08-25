PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Fahrradfahrer unter Alkoholeinfluss in Nordenham unterwegs

Delmenhorst (ots)

Am Sonntagabend, 24. August 2025, gegen 19 Uhr, kontrollierten Beamte der Polizei Nordenham einen 57-jährigen Mann, der mit seinem Fahrrad auf der Seefelder Straße in Fahrtrichtung Seefeld unterwegs war.

Eine Zeugin meldete einen auffallend unsicheren Radfahrer, der aufgrund seiner Fahrweise drohte auf die Fahrbahn zu stürzen.

Im Rahmen der Verkehrskontrolle wurde bei dem 57-Jährigen eine deutliche Alkoholisierung festgestellt. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,91 Promille.

In der Folge entnahm ein Arzt bei dem Fahrradfahrer eine Blutprobe. Die Beamten untersagten die Weiterfahrt und leiteten gegen den 57-Jährigen ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr ein.

Rückfragen bitte an:

Ronja Weser
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
Alle Meldungen Alle
  • 24.08.2025 – 17:27

    POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Hatten: schwerer Verkehrsunfall: Motorradfahrer in Lebensgefahr

    Delmenhorst (ots) - Am Sonntag, gegen 15.10 Uhr, kam es in der Gemeinde Hatten zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 45-jähriger Motorradfahrer aus der Gemeinde Ganderkesee befuhr die Hatter Straße aus Richtung Dingstede kommend in Richtung Kirchhatten. In Höhe des dortigen Golfplatzes fuhr er hinter einem Transporter und ließ den entgegenkommenden Pkw eines ...

    mehr
  • 24.08.2025 – 12:12

    POL-DEL: Delmenhorst: Wohnungseinbruch

    Delmenhorst (ots) - Am Samstagabend, im Zeitraum von 18.00 Uhr bis 23.00 Uhr, kam es in der Vogelsangstraße zu einem Einbruch. Unbekannte Täter verschafften sich über einen Balkon Zugang zu einer Wohnung im 1. OG und dursuchten die Räumlichkeiten nach Wertsachen. Die genaue Schadenshöhe steht noch nicht fest. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizei Delmenhorst, Tel.: 04221-15590 zu wenden. Rückfragen bitte an: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren