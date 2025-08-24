Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Delmenhorst: Wohnungseinbruch

Delmenhorst (ots)

Am Samstagabend, im Zeitraum von 18.00 Uhr bis 23.00 Uhr, kam es in der Vogelsangstraße zu einem Einbruch. Unbekannte Täter verschafften sich über einen Balkon Zugang zu einer Wohnung im 1. OG und dursuchten die Räumlichkeiten nach Wertsachen. Die genaue Schadenshöhe steht noch nicht fest. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizei Delmenhorst, Tel.: 04221-15590 zu wenden.

