Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Versuchter Einbruchdiebstahl in Kiosk

Delmenhorst (ots)

Am 22.08.2025 ist es in der Zeit zwischen 00:29 Uhr und 01:10 Uhr zu einem versuchten Einbruchdiebstahl in einen Kiosk in der Wildeshauser Straße gekommen. Die unbekannte Täterschaft versuchte augenscheinlich über einen längeren Zeitraum die Eingangstür zum Kiosk aufzuhebeln. Die Täterschaft wurde während der Tatausführung gestört und floh in unbekannte Richtung. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Delmenhorst unter Tel.: 04221/1559-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell