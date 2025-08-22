PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-DEL: Stadt Delmenhorst. Zwei Verletze und hoher Sachschaden bei einem Verkehrsunfall

Delmenhorst (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, am 22.08.2025 gegen 24 Uhr, wurden bei einem Verkehrsunfall in der Dwostraße in Delmenhorst zwei Fahrzeuge erheblich beschädigt. Der Fahrzeugführer und sein Beifahrer erlitten leichte Verletzungen.

Zum Unfallzeitpunkt befuhren der 19-Jährige aus Delmenhorst und sein 19-jähriger Beifahrer mit einem Renault die Dwostraße.

Nach bisherigen Erkenntnissen war er dabei mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs, wodurch er die Kontrolle über das Fahrzeug verlor, ins Schleudern kam und mit einem VW, der am Straßenrand geparkt war, kollidierte.

Beide Fahrzeuge wurden durch den Zusammenstoß stark beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit.

Der 19-Jährige und sein Beifahrer erlitten durch den Aufprall leichte Verletzungen. Eine Behandlung konnte jedoch vor Ort abgeschlossen werden. An den Fahrzeugen entstanden geschätzte Sachschäden in Höhe von 19.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Lena Brandauer
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

