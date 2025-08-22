Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Fahrradfahrer nach Verkehrsunfall in Delmenhorst leicht verletzt

Delmenhorst (ots)

Am Donnerstag, 21.08.2025 gegen 20:33 Uhr, wurde ein 83-jähriger Fahrradfahrer bei einem Verkehrsunfall auf der Wildeshauser Straße in Delmenhorst leicht verletzt.

Zum Unfallzeitpunkt beabsichtigte die 46-Jährige aus Delmenhorst mit ihrem Porsche an der Anschlussstelle Deichhorst von der Autobahn 28 auf die Wildeshauser Straße nach links abzubiegen. Dabei übersah sie den Radfahrer, ebenfalls aus Delmenhorst, der mit seinem Pedelec auf dem Geh- und Radweg der Wildeshauser Straße stadtauswärts unterwegs war.

Durch den Zusammenstoß wurde der 83-Jährige leicht verletzt und im Anschluss durch einen Rettungswagen in das Krankenhaus nach Wildeshausen gefahren.

