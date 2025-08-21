Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Ladendieb schlägt in Ahlhorner Supermarkt um sich +++ Person in Gewahrsam genommen

Delmenhorst (ots)

Ein Ladendieb hat am Mittwoch, 20. August 2025, in einem Ahlhorner Supermarkt um sich geschlagen. Als er wenig später ein zweites Mal auffiel, wurde er in Gewahrsam genommen.

Gegen 15:10 Uhr beobachtete der Ladendetektiv eines Supermarktes in der Wildeshauser Straße über installierte Kameras einen Mann, der sich Getränkedosen in den Hosenbund steckte. Als er den Mann auf den Diebstahl ansprach, versuchte dieser zu fliehen. Im folgenden Gerangel schlug er dem Detektiv zudem mit der Faust ins Gesicht. Andere Marktmitarbeiter und der Betreiber eines Imbisswagens, der sich auf dem Parkplatz des Marktes befand, eilten dem Detektiv zu Hilfe und fixierten den Ladendieb. Bei ihm handelte es sich um einen 43-Jährigen aus der Gemeinde Emstek, gegen den aufgrund von Diebstählen in der Vergangenheit bereits ein Hausverbot bestand.

Er musste die Beamten der Polizei zur Dienststelle begleiten. Weil er alkoholisiert war - ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,99 Promille - ordnete eine Richterin auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg die Entnahme einer Blutprobe an. Im Anschluss wurde er nach Hause gebracht.

Um 17:50 Uhr ging bei der Polizei die nächste Meldung über einen Ladendieb in Ahlhorn ein. In diesem Fall war ein Supermarkt in unmittelbarer Nähe zum ersten Vorfall betroffen. Beim Beschuldigten handelte es sich erneut um den 43-Jährigen der ersten Tat, der auch hier durch aggressives Verhalten auffiel.

Gegen ihn sind Ermittlungen wegen Räuberischen Diebstahls, Ladendiebstahls und Hausfriedensbruch eingeleitet worden. Zur Verhinderung weiterer Straftaten wurde der Mann in Gewahrsam genommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell