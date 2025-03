Polizei Hagen

POL-HA: Die Personalwerber der Polizei Hagen stellen sich vor

Hagen

Als Personalwerber informieren die Polizeihauptkommissare Michel Renfordt und Carsten Goldbach nicht nur über Einstellungsvoraussetzungen zum Polizeiberuf. Sie tragen auch einen großen Teil dazu bei, mit der Nachwuchsgewinnung die Zukunftsfähigkeit der Polizei zu gewährleisten.

Michel Renfordt ist "der Neue" im Bereich der Personalwerbung. Gemeinsam mit Carsten Goldbach berät er diejenigen, die ein Studium zur Polizistin oder zum Polizisten anstreben oder die Fachoberschule (FOS) als Grundstein für das duale Studium in Betracht ziehen.

Polizeihauptkommissar Carsten Goldbach ist bereits seit drei Jahren als Personalwerber tätig und hat im Laufe der Jahre gelernt, worauf es in der Betreuung der Bewerbenden und Auszubildenden ankommt.

"Ich wurde damals angesprochen, ob ich mir vorstellen könnte, Personalwerbung zu machen. Das klang sehr interessant und es war etwas ganz anderes, als das, was ich bis dahin bei der Polizei gemacht habe. Mir macht der Austausch mit den größtenteils jungen Berufsinteressierten und Bewerberenden Spaß. Ich denke, aufgrund meiner Erfahrungen im Polizeidienst kann ich ihnen bei ihrer Entscheidung helfen, ob der Polizeiberuf etwas für sie ist, oder auch nicht. Ich habe festgestellt, dass mein Gegenüber sehr interessiert an meinen Kenntnissen und Diensterfahrungen ist, was für mich eine positive Rückmeldung ist."

Polizeihauptkommissar Michel Renfordt wechselte im vergangenen November vom Wachdienst in Hohenlimburg zur Personalwerbung.

"Ich wollte Personalwerber werden, weil mir schon als Tutor der direkte Umgang mit motivierten Kommissaranwärtern und Fachoberschülern gefallen hat. Der gemeinsame Austausch und die Vermittlung von Wissen haben mir dabei besonders viel Freude bereitet. Im Zuge dessen habe ich mich auch immer wieder mit den aktuellen Themeninhalten des dualen Studiums und des Bildungsgangs der Fachoberschule beschäftigt. Daher weiß ich auch, was während der Ausbildungszeit auf die Auszubildenden zukommt und was notwendig ist, um die Ausbildung erfolgreich abzuschließen. Dieses Wissen möchte ich Berufsinteressierten mit auf den Weg geben. Ich freue mich besonders, wenn sich junge Menschen im Anschluss an unsere Info-Termine tatsächlich im Bewerberportal anmelden und ich weiß, dass ich sie bei ihrem Entscheidungsprozess unterstützt habe. Wenn sie dann das Auswahlverfahren erfolgreich absolvieren und ich sie am 1.9. wiedersehe, ist die Freude noch viel größer."

Nächster Präsenztermin:

Hagener Ausbildungsmesse auf dem Gelände der Elbershallen am Donnerstag, 22.05.2025

Weitere Informationen zur Karriere bei der Polizei finden Sie hier: https://hagen.polizei.nrw/artikel/traumberuf-polizei

