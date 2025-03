Polizei Hagen

POL-HA: Knochenfund erschreckt Kinder

Hagen (ots)

Am gestrigen Nachmittag, gegen 18:00 Uhr, fuhr Kindern ein Schrecken durch die Glieder. In der Nähe eines Tennisplatzes in Hagen-Emst spielten Kinder an einem Fußweg. Dabei entdeckten sie Knochen, die an einer Holzhütte hingen. Offensichtlich verunsichert, ob es sich um Tierknochen oder gar menschliche Knochen handelte, riefen sie die Polizei. Die herbeigerufenen Beamten konnten schnell Entwarnung geben. Bei den Knochen handelte es sich um Tierknochen. Die Polizei bedankte sich für das aufmerksame Verhalten der Kinder und übergab diese im Anschluss an ihre Eltern. (THS)

