Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Hoher Sachschaden durch Verkehrsunfall +++ Verursacher entfernt sich +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Delmenhorst ist am Mittwoch, 20. August 2025, hoher Sachschaden entstanden. Die Polizei bittet um Hinweise zu möglichen Verursachern.

Eine 57-jährige Frau aus Ganderkesee parkte ihren dunkelgrauen SUV um 10:15 Uhr in Höhe der Kantstraße auf dem Parkstreifen der Oldenburger Straße. Als sie gegen 12:30 Uhr zum SUV zurückkehrte, stellte sie Schäden am Auto fest, die durch ein in Richtung Stadtmitte fahrendes Fahrzeug verursacht worden sein müssen. Eine Tür des Autos war verkratzt und eingedrückt. Der Schaden wurde auf ungefähr 4.000 Euro beziffert.

Wer einen möglichen Zusammenstoß auf der Oldenburger Straße beobachtet hat und Hinweise zum Verursacher geben kann, wird gebeten, sich unter 04221/1559-0 mit der Polizei Delmenhorst in Verbindung zu setzen.

