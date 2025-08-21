PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden in Butjadingen

Delmenhorst (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Butjadingen ist am Mittwoch, 20. August 2025, 10:15 Uhr, hoher Sachschaden entstanden. Personen wurden nicht verletzt.

Zur Unfallzeit befuhr ein 28-jähriger Mann aus Nordenham die Langwarder Straße mit einem Traktor mit Anhänger zwischen Langwarden und Ruhwarden. Ungefähr in Mürrwarden wollte er nach rechts auf ein Feld fahren und scherte dafür nach links in den Gegenverkehr aus. Ihm folgte eine 60-jährige Frau aus Dresden mit einem Geländewagen, die dachte, sie könne das Gespann auf der rechten Seite passieren. Während sie vorbeifuhr, bog der 28-Jährige nach rechts ab. Am Traktor waren nach dem Zusammenstoß kaum Schäden ersichtlich, an der Front des Geländewagens entstanden aber Schäden in Höhe von 15.000 Euro.

Das sich beide Parteien vor Ort nicht einig waren und abweichende Angaben zum Unfallhergang machten, sucht die Polizei nach Zeugen. Wer den Verkehrsunfall beobachtet hat, wird gebeten, sich unter 04731/2694-0 mit der Polizei Nordenham in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Albert Seegers
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

