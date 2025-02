Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Mann fährt erneut ohne Fahrerlaubnis

Hildesheim (ots)

BOCKENEM (erb). Am 11.02.2025, gegen 22:15 Uhr, kontrollierten Polizisten des Kommissariats in Bad Salzdetfurth einen Pkw der Marke Volkswagen in der Ernst-Deger-Straße in 31167 Bockenem.

Bei der Überprüfung stellten die Beamten nicht nur fest, dass der Bockenemer über keine gültige Fahrerlaubnis verfügte, sondern dass er dahingehend bereits in der Vergangenheit aufgefallen war.

Aus diesem Grund wurde dem 23-jährigen Fahrzeugführer die Weiterfahrt untersagt und wurden seine Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Ein entsprechendes Verfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ist eingeleitet worden. Als Wiederholungstäter drohen ihm nun empfindliche strafrechtliche Sanktionen. Seinen Nachhauseweg durfte er letztlich zu Fuß antreten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell