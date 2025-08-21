Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Junger Radfahrer bei Unfall verletzt +++ Polizei sucht verursachenden Fahrer eines E-Scooters

Delmenhorst (ots)

Ein junger Radfahrer ist am Mittwoch, 20. August 2025, bei einem Verkehrsunfall in Delmenhorst leicht verletzt worden. Ursächlich war das vorausgegangene Fehlverhalten eines E-Scooter-Fahrers, der sich anschließend vom Unfallort entfernte. Die Polizei sucht mögliche Zeugen.

Der neunjährige Junge aus Delmenhorst war zwischen 12:55 und 13:05 Uhr auf dem Radweg des Annenwegs in Richtung Annenheider Straße unterwegs. Kurz vor der Annenheider Straße kam ihm ein E-Scooter entgegen, dessen Fahrer ein Mobiltelefon bediente und den Jungen zum Ausweichen zwang. Der Neunjährige stürzte und erlitt Prellungen am Knie. Die Person auf dem Scooter setzte die Fahrt in Richtung Albertusweg fort und kümmerte sich nicht um den verletzten Jungen. Beschreibungen des E-Scooters oder Fahrers waren dem Neunjährigen nicht möglich.

Die Polizei sucht trotzdem nach Zeugen, die sich im angegebenen Zeitraum in der Nähe des Unfallortes aufgehalten haben und möglicherweise Angaben zum Verursacher machen können. Hinweise werden unter 04221/1559-0 von der Polizei Delmenhorst entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell